Сеул, , 13:48 — REGNUM Южнокорейские ученые напечатали на 3D-принтере жизнеспособную искусственную мышцу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального исследовательского фонда Южной Кореи (NRF).

По их словам, группа специалистов из Национального университета Чоннам и Университета Сонгюнгван создали мышечную ткань с помощью био-чернил, содержащих коллаген и наночастицы золота.

Известно, что в ходе клинических испытаний напечатанная мышечная ткань была пересажена мыши. Специалисты отмечают, что ткань прижилась в организме спустя восемь недель.

Результаты исследований были опубликованы в международном научном журнале Nano Letters.