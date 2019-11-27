Прибайкальский район, Бурятия, , 13:14 — REGNUM Байкал является одним из немногих мест на земле, где эффект голодания усиливается за счёт природных факторов. Как сообщили ИА REGNUM в министерство здравоохранения Бурятии, об этом заявил доктор медицинских наук, врач-терапевт высшей категории Станислав Муравьев.

Профессор был приглашён в республику для проведения курса разгрузочно-диетической терапии на берегу Байкала. По его словам, он давно намеревался оценить возможности сочетания восточной медицины с медицинским голоданием.

«В программу голодания будут добавлены новые методики оздоровительной ходьбы и дыхательные практики йоги», — отметил врач.

Курс будет включать лекции, а также практические занятия по правильному ведению голодания, приёмы правильного отслеживания процессов и реакций организма при голоде.

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