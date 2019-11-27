Пекин, , 12:24 — REGNUM Китайское океанографическое исследовательское судно «Сянъянхун-06» отправилось из порта Чжоушань провинции Чжэцзян на востоке Китая в экспедицию в Индийском океане, сообщили 27 ноября в Министерстве природных ресурсов КНР.

Поход станет частью проекта совместных перспективных морских и экологических исследований в Индийском океане, который осуществляется Вторым институтом океанографии при Министерстве природных ресурсов Поднебесной. Он сфокусируется, а изучении изменений морской экосистемы Индийского океана и ее реакции на изменения климата, муссоны и деятельность человека.

В состав членов экспедиции входят представители Мьянмы, Шри-Ланки, Таиланда и других стран. Экспедиция носит междисциплинарный характер и требует усилий целого ряда институтов, включая Национальной центр экологического прогнозирования морской среды, Национальный Океанических технологический центр и Шэньянский институт автоматизации при Китайской академии наук. Экспедиция продлится три месяца.

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