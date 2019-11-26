Красногорск, , 23:24 — REGNUM На подмосковной ферме протестировали очки виртуальной реальности для коров. Российские производители решили изучить влияние виртуальной реальности на самочувствие коров, от которого зависит количество и качество производимого молока. Об этом сообщает портал The Village.

Для эксперимента сделали VR-очки с учетом особенностей строения головы животных. Опираясь на исследования зрения крупного рогатого скота, специалисты создали для очков программу имитации летнего поля.

После первого тестирования выяснилось: гуляя по виртуальному полю, коровы стали меньше тревожиться, а «общий эмоциональный настрой стада» повысился, пишет министерство сельского хозяйства Московской области. Дальнейшее исследование должно показать, поможет ли виртуальная реальность увеличить производительность молока.