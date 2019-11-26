Псков, , 16:18 — REGNUM В Полистовском заповеднике в Псковской области обнаружены необычные грибы-животные — миксомицеты, сообщает ГТРК «Псков».

"Ещё их именуют шагающими или «бродячими» грибами. На разных стадиях своего развития похожи то на грибы, то на животных», — отмечает телекомпания.

Фотоловушкам, установленным на территории заповедника, эти организмы запечатлеть не удалось. Отмечается, что необычные грибы, способные перемещаться в более влажные места и в направлении источников пищи, обнаружили специалисты заповедника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области на одном из полей в Печорском районе в нынешнем году обнаружили гигантские грибы — 12 штук, которые росли по кругу. Выяснилось, что это редкий гриб головач, похожий на огромный шампиньон.

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