Мельбурн, Австралия, , 16:11 — REGNUM Австралийские ученые выяснили, что заставляет женщин постоянно тревожиться за свою внешность и одевать сексуальные наряды. Об этом 26 ноября сообщил портал Eurasia Review.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие более 300 человек из 38 стран мира. Участниц попросили указать, насколько они обеспокоены социальным статусом в своём обществе и выбрать одежду, которую они бы надели в первую брачную ночь. Кроме этого, им был задан ряд других вопросов.

Проанализировав результаты, ученые сделали вывод, что причиной подобного поведения женщин является тревога по поводу их социального статуса и неравенства доходов.

«Когда мы видим женщин в этих нарядах, надувающих губы перед камерами своих смартфонов или притворяющихся по поводу своей внешности, мы можем подумать, что это просто нарциссизм. Но все сложнее. Дело в том, что женщины реагируют на стимулы в своей среде, учитывая состояние её экономики», — сказал журналистам эксперт по гендерным отношениям Мельбурнского университета Хандис Блейк.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что учёные выяснили: плохие сны помогают людям лучше реагировать на пугающие ситуации в реальной жизни. Они пришли к выводу, что чем сильнее был страх, который люди испытывали во сне, тем менее тревожными они становились при бодрствовании.