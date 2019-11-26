Воронеж, , 14:36 — REGNUM Научные исследования в области изучения систем направленного транспорта лекарств проводят учёные фармацевтического факультета Воронежского государственного университета, сообщили 26 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ВГУ. Речь идёт о разработке новой технологии, пока не представленной на фармацевтическом рынке.

Как пояснила кандидат фармацевтических наук доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ВГУ Юлия Полковникова, направленный транспорт фармакологических средств позволит избежать нежелательных реакций организма на медикаментозное воздействие, сократить терапевтическую дозу лекарства и кратность его введения — такой способ учёные сравнивают с «точечным бомбовым ударом».

Решить эту задачу воронежские учёные рассчитывают с помощью капсул с микрокапсулами лекарственных веществ продлённого действия: технология, которую разрабатывают в ВГУ, на фармрынке пока не представлена. Форма микрокапсул, пояснили в вузе, позволяет сократить влияние влажности на стабильность субстанций и гарантировать попадание лекарственного вещества в нижние отделы желудочно-кишечного тракта, где оно наиболее эффективно всасывается клетками слизистой.