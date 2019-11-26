Ташкент, , 12:46 — REGNUM Стоимость авиакеросина для иностранных авиакомпаний в Узбекистане сократилась на 26%, до $890 за одну тонну. Об этом заявил начальник отдела развития воздушного транспорта компании Uzbekistan Airways Улугбек Бектошев, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, 30−40% стоимости авиабилета связано с керосином, который закупается за рубежом. Бектошев отметил, что ранее зарубежным авиакомпаниями одна тонна продавалась за $1200.

В настоящее время Uzbekistan Airways самостоятельно покупает и заправляет самолеты иностранных компаний, добавил он. Бектошев считает, что снизить стоимость авиабилетов также можно за счет специальных гибких тарифов без багажа и питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2019 года ставка акциза на авиакеросин в Узбекистане выросла в 35 раз, до 180 тыс. сумов ($19,2) за тонну.

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