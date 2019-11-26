Женева, Швейцария, , 10:44 — REGNUM Плохие сны не только негативно влияют на человека. Есть в них и польза. Такой вывод сделали учёные Женевского университета, работая в сотрудничестве со специалистами из Университета Висконсина (США), которые проанализировали сны ряда людей и определили, какие области мозга были активированы, когда они испытывали страх в своих сновидениях. Об этом сообщает Medical Xpress.

Читайте также: Учёные назвали причину ночных кошмаров

Согласно результатам изысканий, опубликованных в журнале Human Brain Mapping, ночные страхи помогают людям лучше реагировать на пугающие ситуации в реальной жизни. По мнению автором научной работы, их можно использовать в качестве нового терапевтического метода борьбы с тревогой у пациентов.

В ходе эксперимента учёные выяснили, что чем сильнее был страх, пережитый во сне, тем меньше тревоги испытывали участники исследования в условиях бодрствования.

«Сновидения могут считаться подлинными тренировочными инструментами наших будущих реакций, и они способны потенциально подготовить нас к встрече с опасностью», — пояснил специалист лаборатории «Сон и восприятие» медицинского факультета Женевского университета Лампрос Перогамврос.

Также по теме: Шведские ученые: нервные клетки подавляют дурные воспоминания

Теперь исследователи планируют изучить новую форму терапии сновидениями для лечения тревожных расстройств пациентов. Они также хотят изучить ночные кошмары, потому что в отличие от плохих снов, в которых уровень страха умеренный, кошмары характеризуются чрезмерным уровнем страха, нарушающим сон и оказывающим негативное влияние на человека после пробуждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Плохой сон и рабочий стресс особенно опасны для гипертоников — кардиологи