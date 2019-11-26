Пекин, , 09:08 — REGNUM Китайские ученые разработали новый вид волокна, которое по своим свойствам повторяет паутину, сообщает 26 ноября издание Science and Technology Daily.

Ученые из Нанькайского университета разработали простой синтетический метод создания аналога паутины с использованием гидрогеля, произведенного из полиакриловой кислоты. Материал обладает достаточной прочностью, медленной эластичностью и хорошей масштабируемостью.

Паутина является одним из самых прочных природных волокон и обладает превосходными механическими свойствами. Ученые в течение долгих лет пытаются повторить свойства паутины в искусственных материалах. Были попытки создания искусственной паутины из искусственных протеинов шелка, однако ни один из методов не подходил для массового производства.

Исследования позволят создать новые методы создания волокон, которые, в свою очередь, могут быть использованы в целом ряде сфер промышленности. Исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.