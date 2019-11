Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Биологи из Стэнфордского университета США впервые измерили частоту биения сердца у синего кита, который является самым крупным животным на Земле. Об этом 25 ноября сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование было проведено в заливе Монтерей в Калифорнии. Учёные приблизились к киту на надувной лодке и закрепили присосками у левого плавника специальный прибор, который фиксировал ритм сердечных сокращений в течение целого дня.

После расшифровки полученных данных выяснилось, что сердце синего кита работает в разных режимах. Быстрее всего сердце кита бьётся при потреблении пищи, замедляется до двух ударов в минуту при нырянии на глубину, а средних значений 25−37 ударов в минуту достигает на поверхности, где кит восстанавливает уровень кислорода.

В перспективе своего исследования учёные планируют выяснить, какие физиологические особенности позволяют киту выдерживать такой широкий диапазон нагрузок.

