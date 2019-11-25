Стокгольм, , 20:22 — REGNUM Вторая группа крови оказалась наиболее неуязвимой по отношении к онкологическим заболеваниям, сообщает Vse42.ru.

К такому выводу пришли сотрудники Каролинского института (Швеция). Что касается людей с первой группой крови, то они, напротив, рискуют заболеть раком в большей степени.

Отметим, что учёные сделали вывод на основании исследования, в котором были использованы сведения о тысяче человек — в течение 25 лет.

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