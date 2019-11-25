Кызыл, , 14:46 — REGNUM Учёные со всей страны принимают участие в научных исследованиях, направленных на сохранение аборигенной тувинской лошади. Как сообщает издание «Наука в Сибири», заказчиком программы исследований является министерство сельского хозяйства Республики Тува.

Отмечается, что в 2018 году у животных взяли более одной тысячи образцов луковиц волос, которые будут обследованы во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства. Это делается, чтобы установить происхождение животных.

«После окончания всех этапов исследования будут разработаны методические рекомендации по разведению и сохранению поголовья тувинской аборигенной лошади. Основная цель обследования поголовья — переучёт численности и уточнение генофонда тувинского аборигенного коня», — отметили в издании.

После этого хозяйства по разведению лошадей могут получить субсидии на сохранение и развитие племенного поголовья.

Всего в настоящее время в республике насчитывается 83,4 тыс. голов лошадей, из них почти половина сконцентрировано у населения. Большая часть в поголовье приходится на местные породы, а также помеси.

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