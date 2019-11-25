, 14:24 — REGNUM Председателю Сибирского отделения РАН академику Валентину Пармону присвоено почётное звание кавалера национального ордена «За заслуги» — за упрочение научного сотрудничества и обмена между двумя странами. Орден Пармону вручила чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берман.

«Вручая вам эту награду, Франция выражает своё восхищение и признательность за ваш личный и профессиональный путь, — отметила Сильви Берман. — Вы сыграли решающую роль в сотрудничестве России и Франции и упрочении одного из самых крупных научных инновационных центров России в Академгородке. Активный обмен, который вам удалось установить, безусловно, инициировал создание Франко-Сибирского научно-образовательного центра, аккумулирующего двусторонние инициативы в этом большом российском регионе».

Во время встречи, как пишет издание «Наука в Сибири», Валентин Пармон отметил, что в Лионе есть полный аналог Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН», расположенного в новосибирском Академгородке. А Сильви Берман проявила интерес к программе «Академгородок 2.0» и научному сотрудничеству с компанией Huawei.