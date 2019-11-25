Ланьчжоу, Китай, , 11:29 — REGNUM Хорошо сохранившаяся гробница времен династии Тан (618−907) была найдена в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

По данным Института культурных реликвий и археологии Ганьсу, гробница была найдена в горах близ древни Чаншань в Тяньчжу-Тибетском автономном уезде. Гробница принадлежит представителю царского рода времён ранней и средней династии Тан, сообщили в институте.

Усыпальница длиной 17,5 метров в длину выложена кирпичами. Некоторые из них украшены чернильными красками, а также имеются останки жертвенных животных. Также археологи извлекли 70 наборов, раскрашенных глиняной и деревянной посуды и более 220 прочих предметов, включая изделия из лакированного дерева, камня, бронзы, золота и серебра.

По словам экспертов, находка представляет огромную значимость для изучения древнего Шелкового пути, а также понимания истории этнических групп и их культуры во времена династии Тан.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая был найден крупный город возрастом более 4000 лет площадью 1,38 млн кв. километров. Он был оснащён смотровыми башнями, оборонительными стенами и укреплениями.

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