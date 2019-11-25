Томск, , 10:55 — REGNUM Проект Томского политехнического университета (ТПУ) под руководством профессора Уппсальского университета (Швеция) Владимира Толмачева по разработке молекул-агентов для диагностики и терапии рака выиграл мегагрант правительства РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ТПУ.

Проект томских учёных посвящён персонализированной диагностике и терапии онкозаболеваний. Исследование объединит химиков, специалистов по ядерной медицине и физиков.

В 2019 году на конкурс поступило 433 заявки из 52 регионов России. По словам министра высшего образования и науки РФ Михаила Котюкова, участие в конкурсе приняли ведущие учёные из 46 стран мира совместно с 206 организациями России, в том числе со 110 университетами и 65 научными организациями.

Проект ТПУ называется «Разработка таргетных молекул на основе каркасных белков для диагностики и терапии злокачественных новообразований: тераностический подход». Проректор ТПУ по научной работе и инновациям Мехман Юсубов отметил, что победа этого проекта «совершенно неслучайна». Подготовительная работа велась в течение пяти лет.

В Томске намерены разработать передовые технологии для получения особых таргетных молекул-агентов со сложной структурой. В её основе лежит радиоактивный изотоп и специфический каркасный белок. Молекула благодаря белку крайне эффективно находит опухоль. Задача учёных — связать изотоп и белок. У химиков ТПУ еже есть наработки.

В перспективе такие молекулы могут доставлять к опухоли изотопы, использующиеся для терапии новообразований.

Юсубов подчеркнул, что пока в российской клинической практике такие технологии не применяются.

«А у нас для реализации этого проекта есть всё. Это и инфраструктура для производства изотопов — исследовательский ядерный реактор ТПУ, и компетенции в области физики и химии, и мощная медицинская база», — подытожил Юсубов.

Напомним, всего в седьмом конкурсе мегагрантов победителями стали 36 проектов. Общая сумма поддержки по мегагранту — 90 млн рублей на три года. Финансирование российским вузам и научным организациям в рамках конкурса мегагрантов выделяется из федерального бюджета. По условиям конкурса, руководителями таких проектов должны быть ведущие учёные с мировым именем.

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