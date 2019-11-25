Новосибирск, , 05:35 — REGNUM Сотрудники Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) изготовят для Европейского исследовательского центра ионов и антипротонов (FAIR, Германия) более сотни вакуумных камер.

«Отличительная особенность новосибирских вакуумных камер — в сварочном шве, соединяющем части детали. Благодаря технологии электронно-лучевой сварки, применяющейся в Институте, он получается супергерметичным и позволяет достигать внутри камеры глубокого разрежения воздуха — в триллионы раз меньшего, чем в обычной комнате», — уточнили в ИЯФ СО РАН.

Эти параметры необходимы для эффективной транспортировки ионов и создания вакуумированной сети коммуникаций с диагностическим оборудованием в ускорительном комплексе FAIR.

По словам начальника отдела разработки накопительного кольца Collector Ring ускорительного комплекса FAIR Алексея Долинского, FAIR — огромный европейский мегасайенс-проект, стоимость которого около трёх миллиардов евро.

«В денежном исчислении 20% всего оборудования для проекта будет произведено в России, и в этом плане ИЯФ СО РАН вносит наибольший вклад», — подчеркнул Долинский.

В рамках реализации FAIR будет построены шесть подпроектов.

В вакуумных камерах для накопительного кольца CR будет проходить охлаждение пучков ионов и антипротонов, которые затем используются для прецизионных экспериментов. Каждая вакуумная камера состоит из нескольких деталей, стыки которых должны быть полностью герметичны. Достичь высокой вакуумной плотности швов позволяет технология электронно-лучевой сварки.