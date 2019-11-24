Брюссель, , 18:06 — REGNUM Бельгийские учёные разработали способ пересадки человеческих нервных клеток в мозг мыши для того, чтобы изучать развитие нервной ткани человека в живом организме и найти способ лечения заболеваний мозга в будущем. Об этом сообщает журнал Neuron.

Нейрона коры головного мозга человека отличаются от нервных клеток всех остальных животных тем, что они развиваются очень медленно, годами, в то время как на полное созревание у других животных уходят несколько месяцев (у обезьян) или недель (у мышей). Именно эта способность медленно формировать нервные цепи позволяет человеку долго обучаться и достигать высокого интеллектуального уровня. Нарушение в развитии или работе нервных цепей приводит к развитию психических заболеваний головного мозга, умственной отсталости.

Чтобы изучить рост нервных клеток человека в живом организме учёные из Брюссельского Университета использовали стволовые клетки человека, запустив в них превращение в нейроны, и пересадили их в мозг молодых мышей. Оказалось, что человеческие нейроны развивались так, как будто были в мозгу человека, по своим «часам развития» вне зависимости от окружающей среды. Более того они стали функционировать, обрабатывать информацию и срослись с нервными цепями мыши.

Исследование показывает, что для лечения нейродегенеративных заболеваний, старческого слабоумия, последствий инсульта можно будет пересаживать молодые нервные клетки, которые смогут интегрироваться в нервные цепи взрослого человека и начнут выполнять функции погибших или недействующих нейронов.

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