Гаррисберг, США, , 15:06 — REGNUM Исследование учёных из США показало, что у людей с онкологическими заболеваниями риск смерти от инсульта вдвое выше, чем по населению в целом. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

В статистическом исследовании сотрудников государственного онкологического института штата Пенсильвания были использованы медицинские данные программы SEER, собранные в США с 1992 по 2015 год. В общей сложности учёные обработали данные более 7,2 млн пациентов, у которых были диагностированы онкологические заболевания. Анализ данных показал, что наличие онкологического заболевания является фактором повышенного риска смерти от инсульта.

«Мы можем предположить, что часть больных раком получает химиотерапию или лучевую терапию, которая может оказывать прямое влияние на кровеносные сосуды головного мозга и увеличивать риск инсульта», — объяснил один из авторов исследования Брэд Захария изданию MedicalXpress.

Учёные добавили, что результаты их исследования помогут в разработке рекомендаций по профилактике инсультов у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре учёный из НИЦ «Курчатовский институт» Рамиз Алиев рассказал о разработке препарата на основе радиоактивного изотопа меди, который способен уничтожать злокачественные опухоли.