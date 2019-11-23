Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Японские учёные в пробах метеоритов, упавших на Землю в Австралии и Африки, обнаружили сахара, необходимые для зарождения жизни. Об этом сообщает журнал Национальной академии наук США (PNAS).

Ранее в составе метеоритов учёные уже обнаруживали строительные блоки жизни: аминокислоты из которых состоят белки и нуклеиновые основания, которые входят в состав ДНК и РНК — носителей генетической памяти. Однако, сахаров до сих обнаружено не было. Исследователи из Университете Тохоку впервые с помощью масс-спектрометрии и хроматографии обнаружили важнейшие компоненты РНК рибозу и ксилозу в образцах метеоритов, один из которых упал в Австралии в 1969 году, а другой в Северо-Западной Африке в 2001 году.

Открытие позволяет реконструировать картинку появления жизни на Земле из небиологических химических процессов, материал для которых был доставлен из космоса. Учёные оказались поражены, тем как такая хрупкая молекула как рибоза могла выдержать космические условия, и планируют изучить химический состав других образцов метеоритов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что исследовательский зонд «Хаябуса-2», изготовленный в Японии, завершил сбор образцов на астероиде Рюгу 13 ноября. По словам министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуду, полученные на астероиде материалы помогут учёным приблизиться «к разгадке тайн происхождения жизни в Солнечной системе».

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