Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Американские биоинженеры создали беспроводное силиконовое устройство, которое прикрепляется к коже и производит вибрации, моделируя прикосновение человека, переданное через интернет. Об этом сообщает Newsweek.

Экспериментальное устройство, которое содержит 32 исполнительных механизма, можно подключить к смартфону или планшету и передавать ощущение прикосновения на расстоянии. Гаджет можно будет использовать в играх виртуальной реальности или в общении. Разработчики из Северо-Западного университета США считают, что ощущение виртуального прикосновения во время видео-звонка может стать повсеместным в обозримом будущем.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные разработали искусственную кожу, которая благодаря датчикам и встроенным пневмоприводам в точности воспроизводит чувство осязания, переданное из виртуальной реальности.

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