Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Американские учёные разработали способ идентификации человека по белкам кератина, содержащимся в волосах человека, уникальным по своей структуре для каждого. Об этом сообщает Science.

Ранее криминологические лаборатории могли идентифицировать человека по волосу, только если он содержал также и волосяную фолликулу с кожей. Из неё извлекали ДНК и проводили исследование. Для того, чтобы изучать химический состав волос требовалось многократное размалывание и нагревание волос, которое приводило к разрушению большей части белков. Однако, исследователи из Национального института стандартов и технологий США разработали щадящий для белков метод однократного нагревания волос в растворе моющего средства.

Масс-спектрометрический анализ показал, что таким образом были выделены ранее неизвестные белки, которые являются строительными блоками для волос. Причём они уникальны для каждого человека почти как ДНК. Человек точно с такими же пептидами может встретиться один на миллион или даже 10 миллионов, утверждают учёные.

Таким образом, новый метод может пополнить арсенал криминологов. Прошлые методы анализа по искривлению, толщине и микроскопическим особенностям волос оказались не эффективными. В 2015 году в Федеральном бюро расследований заявили, что доказательства сравнения волос дали неверные показания в более чем 200 расследованиях.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в криминалистике Нидерландов получил применение новый метод анализа ДНК, позволяющий следователям восстанавливать внешность преступников.

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