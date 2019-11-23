Аддис-Абеба, , 17:15 — REGNUM Эфиопия планирует запустить первый свой спутник на околоземную орбиту в следующем месяце. Об этом сообщает портал Phys.org.

Спутник был построен в Китае при участии эфиопских инженеров, его запуск также планируется произвести с космодрома КНР. Центр управления будет расположен в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

По заявлению министра по инновациям и технологиям Эфиопии Гетахуна Мекурии, спутник будет использоваться в целях развития сельского хозяйства страны и добычи полезных ископаемых.

Напомним, ранее сообщалось, что Египет планирует запустить свой первый 5,6-тонный спутник связи на орбиту, который будет находится там не менее 15 лет.

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