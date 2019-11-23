Каир, , 15:22 — REGNUM Обширное захоронение мумий священных животных и птиц, а также большое количество артефактов было обнаружено археологами египетской археологической миссии в районе комплекса Саккара в пригороде Каира. Об этом 23 ноября сообщил журналистам на пресс-конференции в Саккаре министр по делам памятников древности страны Халед аль-Анани.

Как рассказал аль-Анани, количества обнаруженных археологических ценностей хватит на целый музей. Были обнаружены мумии кошек, крокодилов, мангустов, маленьких телят, сколов и других животных. Особый интерес у учёных вызвали мумии двух львят. В результате предварительных исследований было установлено, что возраст львят при жизни составлял 6−8 месяцев.

Как утверждает глава археологической миссии в Саккаре Мухаммед Юсеф, находки в Саккаре относятся к периоду XXVI династии фараонов и датируются VII веком до н. э. То есть, возраст найденных мумий и артефактов составляет около 2700 лет.

В свою очередь Аль-Анани пояснил, что в настоящее время решается вопрос дальнейшей судьбы находок. Возможно, они будут отправлены в различные музеи мира, но при этом есть вероятность создания отдельного музея.

Археологи пояснили, что Саккара в древности служила для египтян особым центром для поклонения священным животным. Вместе с мумиями были найдены различные ритуальные предметы, статуэтки богов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении возле египетского города Луксор более 20 древних саркофагов из дерева.

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