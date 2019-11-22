Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано завершили второй этап работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на корпусе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства NASA в Twitter.

Как отмечается, астронавты провели в открытом космосе 6,5 часа. Морган и Пармитано проложили по поверхности станции новый кабель питания для спектрометра, демонтировали стойку, мешавшую доступу к системе охлаждения прибора, и подготовили устройство к последующему подключению его к новой системе циркуляции охладителя — сжиженного углекислого газа.

Сообщается, что для завершения всех работ может потребоваться ещё два выхода в космос. Их сроки будут определены позднее.

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