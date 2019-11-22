Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения ремонтных работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на странице американского аэрокосмического агентства NASA в Twitter.

Как уточняется, астронавтам предстоит выполнить ремонт магнитного альфа-спектрометра на МКС.

Морган и Пармитано настроили свои скафандры на питание от батареи и вышли в космос около 15:00 по московскому времени. На проведение работ им отведено 6,5 часа.

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