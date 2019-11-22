Аддис-Абеба, , 19:32 — REGNUM Эфиопский институт космической науки и техники (ESSTI) заявил, что Эфиопия запустит свой первый спутник в космос 17 декабря 2019 года. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия заявил, что мультиспектральный спутник дистанционного зондирования ET-RSS1 будет запущен в партнерстве с Китаем. По его словам, спутник будет запущен в 6:21 по местному времени (равному времени по Москве).

Спутник, который будет запущен из Китая, будет иметь свой центр управления и контроля в Эфиопии на базе космической обсерватории Энтото, расположенной на окраине Аддис-Абебы.

После запуска в космос спутник будет предоставлять все необходимые данные об изменении климата и о связанных с погодой явлениях, которые будут использоваться для ведения сельского хозяйства, лесного хозяйства и сохранения природных ресурсов.

В ходе своего визита в Китайскую академию космических технологий в апреле 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел инспекцию эфиопского спутника весом 70 кг.