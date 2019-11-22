Великий Новгород, , 16:16 — REGNUM В Великом Новгороде 21 ноября завершилась апробация технологии биогибридного скрининга онкологических заболеваний с применением крысы в качестве сенсора. Об этом сообщает сегодня, 22 ноября, Фонд перспективных исследований.

Всего в рамках эксперимента были обследованы 1073 добровольца. Люди участвовали в программе скрининга рака лёгких, рака желудка и туберкулёза.

«Лица с выявленным высоким риском заболеваний будут взяты на диспансерный учёт в поликлиниках по месту жительства и до конца года пройдут углублённое медицинское обследование», — сообщили в Фонде.

По информации Фонда, ранее испытания показали, что крыса в качестве детектора продемонстрировала результативность выявления ранних стадий рака лёгких в 10 раз выше, чем при классической аппаратной диагностике. Также подтверждена возможность раннего выявления рака желудка и туберкулёза легких.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, технология основана на природных способностях крысы чутко улавливать различные запахи: пациенту предлагается выдохнуть в трубочку, которая подключена к контейнеру с крысой, в мозг которой вживлён специальный чип. Когда больной человек выдыхает воздух, его организм выделяет целый набор определённых органических соединений, которые отражают процессы, происходящие в организме. Крыса в момент тестирования находится в состоянии анабиоза, мозговые импульсы грызуна и его реакцию на запахи улавливает специальная компьютерная система. Разработчики технологии уверяют, что она не заменяет собой диагностику онкологических заболеваний, а является дополнительным инструментом для выявления рака на очень ранних стадиях.

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