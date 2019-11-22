Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM Донские учёные под руководством профессора Университета Рутгерса Михаила Чикиндаса (штат Нью-Джерси) займутся разработкой ветеринарной кормовой добавки. Препарат заменит антибиотики, используемым в сельском хозяйстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета.

«Многие страны мира, включая Евросоюз, уходят от применения кормовых антибиотиков, замещая их кормовыми добавками, направленными на поддержание здоровья кишечника и снижения уровня патогенов в нём. Наша цель — провести междисциплинарное исследование, которое объединит фундаментальные знания, ветеринарную и медицинскую практику и позволит создать новый безопасный кормовой продукт», — отметил Чикиндас.

В период с 2019 по 2021 год вуз получит 90 млн рублей из бюджета, которые будут направлены на исследование «веществ, усиливающих резистентность к влиянию окружающей среды за счет нормализации иммунных реакций организма». Кроме того, на базе университета откроется лаборатория агробиотехнологии.