Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Метаболический синдром у людей среднего возраста может стать причиной преждевременного старения мозга. Об этом говорится в исследовании ученых из Гарвардской медицинской школы, опубликованном на портале MedicalXpress.

Отмечается, что данный синдром связан с ожирением, гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерола в крови. Так, ученые провели МРТ у более чем 2,1 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Выяснилось, что объем мозга у людей с метаболическим синдромом меньше, чем у здоровых.

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По словам специалистов, такие люди подвержены риску развития рака, деменции или болезни Альцгеймера. Для профилактики метаболического синдрома ученые советуют употреблять рыбу, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские учёные обнаружили свойство одной из молекул крови — оказывать омолаживающий эффект, поддерживать сердечно-сосудистую систему, защищать нейроны головного мозга и снижать вес.

Обнаруженная молекула может стать лекарством при лечении нарушения метаболизма, средством для похудения, препаратом профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и улучшения когнитивных функций головного мозга.

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