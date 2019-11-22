Могадишо, , 10:02 — REGNUM Ученые и эксперты по безопасности пищевых продуктов сообщают, что климатические изменения не только уничтожают сомалийские сельскохозяйственные культуры и домашний скот, но также увеличивают уровень токсинов в пище. Частые засухи, в частности, значительно увеличили содержание токсинов в произрастающих в Сомали кукурузе, сорго и пшенице, которые являются основными продуктами питания в стране. Об этом передает VOA Africa.

Исследование, проведенное Королевским университетом в Белфасте на сомалийских посевах, показало, что уровень афлатоксина B1, токсина, связанного с развитием рака печени, опасно высок по сравнению с уровнями Европейского союза.

Доктор Ева Вилогорска из Университета химии и технологии в Праге, которая курировала лабораторную работу для исследования, говорит, что результаты были «весьма шокирующими».

«Когда мы посмотрели на концентрацию, к сожалению, мы обнаружили, что уровни самого опасного микотоксина, а именно афлатоксина B1, были более чем в 400 раз выше уровня, разрешенного Европейским союзом, — сказала она VOA. — Другие токсины превышали европейские нормы от 20 до почти 80 раз».

»Когда мы попытались перевести риск для потребителя, мы обнаружили, что риск в 700 раз выше, чем риск, с которым сталкиваются потребители в ЕС при потреблении широко доступных продуктов питания», — сказала Вилогорска.

«То, что делает Сомали более уязвимой для этих токсинов, — это изменение климата, потому что наши поля обычно богаты дождем, — сказал Абди Мохамед Хусейн, глава отдела защиты растений в министерстве сельского хозяйства Сомали. — Засуха и жара создают благоприятную среду для роста бактерий в этих культурах, повреждая таким образом кукурузные стебли и облегчая размножение плесени и грибковых бактерий».

Сомали — одна из стран мира, наиболее пострадавших от глобального потепления. В настоящее время страна почти постоянно сталкивается с засухами, жарой и наводнениями. По оценкам экспертов ООН, в результате недавнего наводнения на юге центральной части Сомали пострадали 547 000 человек, в то время как более 2 миллионов человек испытывают нехватку продовольствия.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) не проводила собственного исследования этой проблемы, но Эмма Ума, эксперт ФАО по продовольственному питанию, согласилась с ролью климатических потрясений в высоком уровне афлатоксинов.

Нет статистических данных, доказывающих, что частота заболевания раком печени в Сомали растет, но доктор Мохамед Мохамуд Фудже, врач общей практики из Могадишо, отметил увеличение случаев этого заболевания.

«Рак печени в Сомали встречается все чаще. Печень очень уязвима для этих токсинов, — сказал Фудже. — Опасность возрастает, если человек ранее болел гепатитом В».