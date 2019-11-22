Нанкин, Китай, , 08:31 — REGNUM Китайские ученые вырастили пять килограммов мяса из стволовых мышечных клеток животных, сообщили в Нанкинском сельскохозяйственном университете провинции Цзянсу на востоке Китая, передает 21 ноября агентство Синьхуа.

Команда исследователей под руководством Чжоу Гуанхуна собрала «урожай мяса» спустя 20 дней после начала выращивания стволовых клеток мышц свиньи 20 дней назад. Данный случай стал первым в Китае, сообщили в Ассоциации сообществ сельскохозяйственных наук. Современное искусственное мясо представляет из себя продукцию на растительной основе, которая получается путем извлечения растительных белков из соевых бобов, гороха, пшеницы и прочих зерновых.

Культивированное же мясо производится путем безболезненного сбора животных клеток и выращивания их до состояния полноценных мышечных волокон путем подачи им необходимого питания. По словам Чжоу, культивированное мясо имеет аналогичную структуру и цвет с обычной свининой, однако прежде чем выпустить продукт на рынок, нужно убедиться в его безопасности для человека.