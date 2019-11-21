Тегеран, , 11:56 — REGNUM 20 ноября Патентный центр при Вице-президенте Ирана по научно-техническим вопросам опубликовал сообщение, в котором сообщил, что 73 патента иранских ученых были успешно зарегистрированы за рубежом с начала года.

По сообщению иранского информационного агентства Mehr, за тот же период времени в Патентный центр при Вице-президенте ИРИ поступило 1632 заявки о регистрации изобретений, из которых было одобрено лишь 227.

Приоритетом работы Патентного центра была названа помощь иранским изобретателям за рубежом: так, организация обычно оплачивает до 90% расходов, связанных с регистрацией изобретений в других странах.

«Патентный центр требует секретности от высокотехнологичных компаний в области их научных исследований», — говорится в сообщении. При этом, прежде, чем быть отправленным на международную регистрацию, проект должен быть одобрен в национальном бюро.