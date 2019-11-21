Киншаса, , 11:40 — REGNUM Треть тропических африканских растений находится на грани исчезновения. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на новое исследование Французского национального института устойчивого развития.

Большая часть Западной Африки, Эфиопии и некоторых районов Танзании и Демократической Республики Конго являются наиболее пострадавшими регионами, которые могут потерять более 40% своего природного богатства, сообщается в опубликованных в журнале Science Advances результатах исследования.

В группу риска также входят различные виды деревьев, кустарников, трав и древесных лоз. Ученые считают, что основные угрозы растительному разнообразию региона — вырубка лесов, рост населения и изменение климата.

«Биологическое разнообразие приносит бесчисленные выгоды людям, а потеря разнообразия ставит под угрозу наше будущее», — сказал ведущий исследователь Томас Куврёр из Французского национального института устойчивого развития.

Потеря биологического разнообразия будет особенно проблематичной в тропической Африке, «регионе невероятного разнообразия, однако с серьезными социальными и политическими проблемами и ожидаемым стремительным ростом населения в течение следующих десятилетий», — добавил он.

Результаты исследования были основаны на пересмотренном методе оценки риска исчезновения. До настоящего времени риски исчезновения были оценены почти для девяти из 10 млекопитающих и двух третей птиц, однако для менее 8% сосудистых растений (цветущие растения и большинство других растений, кроме мхов и водорослей).

Для определения их статуса исследователи использовали аналогичный, но более быстрый метод оценки вероятного риска исчезновения, в результате которого было рассмотрено более 20 000 видов растений.

Исследователи обнаружили, что 33% видов потенциально находятся под угрозой исчезновения, а еще треть видов была признана редкой и подверженной попасть в число вымирающих в ближайшем будущем.

По их словам, эта проблема в основном связана с деятельностью человека, такой как изменения в землепользовании, которые вызывают обезлесение, рост населения, экономическое развитие и изменение климата.