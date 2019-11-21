Пекин, , 07:29 — REGNUM Полиция Пекина приняла на службу шестерых клонированных собак, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Церемония принятия на службу прошла на Станции полицейских собак при Пекинском муниципальном бюро общественной безопасности. Инструкторы надели бейджи, цветные ошейники и униформу на шестерых клонированных псов, что означало официальное принятие их на службу.

По словам офицера полиции Ма Цзиньлэя, клонирование собак помогает решить проблему воспроизведения способностей выдающихся полицейских собак на генном уровне. Эту важнейшую задачу эксперты решали последние годы.

В начале 2019 года полицейские начали сотрудничество с фирмами по клонированию шести собак с использованием образцов кожи двух полицейских собак. Клоны появились на свет в августе текущего года на станции служебных собак, из них четыре — из одного помета. Их ДНР на более чем 99% идентичен ДНК доноров.

По словам Ма, клонированным собакам всего четыре месяца от роду, он они уже показывают выдающиеся способности в области памяти, храбрости и агрессии на уровне шестимесячных не клонированных полицейских собак.