Хух-Хото, Китай, 21 ноября 2019, 06:43 — REGNUM Огромный город возрастом более 4000 лет был найден во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.
В местном институте культурных реликвий и археологии сообщили, что находка расположена на берегу реки в уезде Цишуйхэ. Его площадь занимает 1,38 млн кв. метров, а само он состоит из внутреннего города и внешнего города. У него была выстроена относительно полная оборонительная система с наружными стенами, городскими воротами и смотровыми башнями.
Жилые районы, винодельня и катакомбы также хорошо сохранились. Археологи завершили раскопки внешних стен и в общих чертах восстановили на плане структуру города.
По словам экспертов, находка носит огромную историческую значимость для изучения культуры цивилизаций, живших вдоль реки Хуанхэ.
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