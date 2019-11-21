Хух-Хото, Китай, , 06:43 — REGNUM Огромный город возрастом более 4000 лет был найден во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

В местном институте культурных реликвий и археологии сообщили, что находка расположена на берегу реки в уезде Цишуйхэ. Его площадь занимает 1,38 млн кв. метров, а само он состоит из внутреннего города и внешнего города. У него была выстроена относительно полная оборонительная система с наружными стенами, городскими воротами и смотровыми башнями.

Жилые районы, винодельня и катакомбы также хорошо сохранились. Археологи завершили раскопки внешних стен и в общих чертах восстановили на плане структуру города.

«Находка представляет из себя самый ранний из найденных в Китае барбаканов, отодвинув появление здесь этих сооружений на целых 2000 лет назад», — заявил директор института Цао Цзяньэнь.

По словам экспертов, находка носит огромную историческую значимость для изучения культуры цивилизаций, живших вдоль реки Хуанхэ.

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