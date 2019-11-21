Бразилиа, 21 ноября 2019, 03:31 — REGNUM Соглашение о защите технологий между Бразилией и США, прошло все предусмотренные бразильским законодательством процедуры ратификации. Текст документа 20 ноября опубликован на сайте парламента Бразилии.
Соглашение дает США возможность использовать для своих запусков космодром Алкантара в бразильском штате Мараньян. Документ вступит в силу после ратификации Конгрессом США.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта власти Бразилии подписали соглашение о коммерческом использовании США космодрома Алкантара.
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