Денвер, США, , 13:55 — REGNUM Опубликован новый рейтинг мощнейших вычислительных систем мира топ-500. Китай и США продолжают лидировать по количеству и производительности машин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института научных исследований и технологий (KISTI).

Согласно данным, опубликованным 19 ноября во время международной конференции по суперкомпьютерным технологиям в Денвере, штат Колорадо, первое место в рейтинге занимает суперкомпьютер Summit из Национальной лаборатории Ок-Ридж (США). Производительность устройства составила 148 петафлопс (квадриллион вычислений в секунду).

Вторую строчку занимает машина Sierra из Ливерморской национальной лаборатории (США), третью — Sunway TaihuLight из Национального суперкомпьютерного центра (Китай).

Отметим, что Китаю принадлежит 45,6% или 228 суперкомпьютеров мира, США — 23,4% или 117 машин.

Суперкомпьютер Южной Кореи Nurion занимает 14-ю строчку в рейтинге, что на одну ступень выше по сравнению с рейтингом, опубликованном в июне текущего года. Как отмечают специалисты, данные сдвиги связаны с «уходом в отставку» суперкомпьютера Titan, расположенного в Национальной лаборатории Ок-Ридж (США).

Еще две южнокорейские вычислительные системы Nuri и Miri занимают 113-е и 114-е места соответственно.