Минск, , 11:36 — REGNUM Суд Островецкого района Гродненской области Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина России, который подозревается в контрабанде 290 кг гашиша. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС.

Гражданин России подозревается в совершении преступления с целью сбыта, приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере.

Кроме того, подозреваемому предъявлено обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) партии наркотиков в крупном размере. Гражданину РФ грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре житель Белгородской области был оштрафован на 100 тыс. рублей за контрабанду сильнодействующих веществ из Белоруссии.

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