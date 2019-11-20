Оксфорд, Великобритания, , 09:03 — REGNUM Согласно научным исследованиям, вероятность вымирания человеческого вида из-за стихийный бедствий составляет ежегодно 1:14 000, сообщает AMNA.

Указанная вероятность не слишком пессимистична и не сильно отличается от вероятности получить удар молнии (для человека за 80 лет жизни такая вероятность 1:15 300), в соответствии с данными Национальной Службы Океанических и Атмосферных исследований (ΝΟΑΑ) США.

Имейте в виду, что максимальная вероятность 1:14 000 не включает в себя возможность исчезновения человечества из-за его самоуничтожения.

Исследователи из Оксфордского Университета сделали соответствующую публикацию в журнале Scientific Reports, в которой отмечают, что из всех видов, которые были на Земле, более 99% на сегодня исчезли.

Они подчеркивают, что «хотя деятельность человека резко увеличила темпы исчезновения многих видов, исчезновение видов было обычным явлением задолго до появления человечества».