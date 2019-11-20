Сан-Диего, США, , 08:50 — REGNUM Американские ученые представили новую математическую формулу, которая вычисляет с точностью, сколько лет было бы вашей собаке, будь она человеком. И это не простое умножение собачьих лет на 7, сообщает AMNA.

Для расчета нужно помнить, что такое логарифмы, которые преподавались в школе.

Новая формула такова: человеческий возраст собаки равен логарифму возраста собаки, умноженному на 16, к которому затем вы добавляете 31 (или короче 16 x log возраста собаки + 31). Формулу предложили исследователи во главе с профессором генетики Треем Эйдекером из медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего.

К примеру, согласно новой формуле, семинедельный щенок биологически соответствует девятимесячному младенцу. Собака породы лабрадор со средней продолжительностью жизни 12 лет имеет среднюю продолжительность жизни человека (70 лет).

Новое уравнение основано на относительно новой идее в биологии, что химические изменения в ДНК, которые происходят в течение жизни, создают так называемые «эпигенетические часы», которые довольно хорошо фиксируют биологический возраст человека или животного, в отличие от его хронологического возраста.

Все собаки, вне зависимости от породы, следуют аналогичными путями развития, достигая периода полового созревания примерно в возрасте десяти месяцев и умирая до 20 лет. Кроме того, собаки страдают от схожих с людскими болезней и стареют биологически таким же образом, что означает, что сходство в эпигенетических часах людей и собак есть.