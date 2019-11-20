Пекин, , 08:02 — REGNUM Исследователи из Китайского университета геологических наук сообщили о находке на северо-востоке КНР останков вымершего рода ящериц возрастом около 100 млн лет, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Раскопки вымершего вида пресмыкающихся yabeinosaurus производились академиками Иньлянского музея истории природы камня и Университетского колледжа Лондона под руководством доцента Китайского университета геологических наук Синь Лида. Останки каждой из найденных особей достигали примерно 22 сантиметров в длину от кончика носа до бедра.

В отличие от прочих находок в той же местности, исследователи нашли также крупного рачка в желудке ящерицы. По словам ученых, находка несет огромную значимость для изучения мелких и средних рептилий мелового периода, их охотничьих повадок и прочих особенностей. Находка была опубликована в журнале Cretaceous Research.

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