Тайюань , Китай, , 07:53 — REGNUM Китайские археологи обнаружили 215 древних гробниц под местом запланированного к строительству похоронного бюро в провинции Шаньси на севере Поднебесной, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

По словам экспертов, погребальный комплекс, расположенный в городе Шуочжоу, занимает площадь 125 му (около 8 га) и датируется периодом Сражающихся царств (475−221 до н. э.), а также временами правления династий Ляо и Цзинь (916−1234). Археологи уже раскопали 20 гробниц и нашли там погребальные предметы вроде глиняных и лакированных изделий.

Как сообщил заместитель директора бюро культурных реликвий шуочжоуского района Шуочэн, находки помогут лучше понять древние народные обычаи, а также процесс интеграции кочевых народов в сельскохозяйственную оседлую цивилизацию.

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