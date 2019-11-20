Синин, Китай, , 07:45 — REGNUM Китайские археологи обнаружили восемь древних наскальных рисунков в бассейне реки Тунтянь в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Рисунки разбросаны по восьми местам вдоль истока реки Янцзы в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции. Самые ранние из них могут достигать возраста 2600 лет. Рисунки включают в себя изображения людей, транспортных средств, животных и симсолов.

«Уникальные изображения и символы, включая изображения башен и воинов произвели на меня глубокое впечатление», — заявил глава Исследовательского института истории и культуры Юйшу Джамянг Ньима.

По его словам, находки помогут лучше изучить историю, культуру и религию людей, живших на Тибетском нагорье. В настоящий момент 59 мест с 3400 наскальными рисунками было найдено вдоль реки Тунтянь, отмечают археологи.

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