Шарлотт, США, , 07:36 — REGNUM Возможной первопричиной возникновения рака может быть ослабление защитной функции гликопротеина MUC1, заявили учёные из американского Университета Северной Каролины в Шарлотте, сообщило издание MedicalXpress.

По словам учёных, рак начинает развиваться при постоянном воспалении в организме. Гликопротеин MUC1 сдерживает натиск вирусных и бактериальных инфекций, однако при постоянной атаке он может прекратить выполнять защитную функцию и начать разрушать клетки.

«Постоянная бактериальная атака на клетку активирует так называемый цитоплазматический хвост, то есть внутренний сегмент белка, который может в дальнейшем спровоцировать рак», — пояснил один из авторов научного проекта, биолог рака Пинку Мукерджи.

Вместе с тем, отмечают исследователи, гликопротеин не всегда превращается в опасную клетку. У большинства больных он продолжает выполнять противовоспалительную функцию. Но почему так происходит, исследователи еще не выяснили.

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