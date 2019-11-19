Москва, , 16:15 — REGNUM Интерес к книге определяется, прежде всего, тем, что это первая публичная работа известного специалиста по конкурентной разведке и информационно-аналитическому обеспечению, руководителя Фонда перспективных исследований «Бастион» — Александра Борисовича Данилина.

Аналитические документы — это не просто жанр литературы или чисто научного творчества, хотя данную работу в положительном смысле отличают и эти качества. Но главное — это теоретическая профессиональная жесткость изложения, основанная на исчерпывающей доказательной базе, которая как бы призывает читателя к действию, к принятию тех или иных шагов, позволяющих не просто описывать ситуацию, но исправлять ее. В работе свыше шести сотен ссылок на использованные источники информации.

Автор четко определяет и бескомпромиссно отстаивает свою гражданскую позицию — приоритет реального суверенитета России и необходимость его скорейшего восстановления во всех сферах нашего государства и общественной жизни.

Материал изложен с большим уважением к читателю, доступно, в хорошем литературном стиле. Но это далеко не простое чтение. Осознать приводимые автором данные о реалиях суверенитета современной России и качестве жизни ее народа крайне тяжело с эмоциональной точки зрения.

Автор предлагает реалистичную стратегию достижения полноценного национального суверенитета России и обеспечения нормальных условий жизни широких слоев ее населения, выделяя в качестве точки опоры в ходе модернизации страны реальное равенство прав и ответственности ее граждан,

С теоретической точки зрения книга вносит значительный вклад в анализ современных мировых тенденций и перспектив глобализации и нового национализма, в изучение понятия качества жизни и другие актуальные для гуманитарных наук вопросы.

Книга, безусловно, будет востребована всеми, кто болеет душой за Россию и ищет пути динамичного развития страны в интересах ее народа.

Декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН профессор, доктор философских наук В.В. Миронов

P.S. Книга продаётся в московских магазинах интеллектуальной литературы «Фаланстер» и «Циолковский».