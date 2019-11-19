Москва, , 14:41 — REGNUM В настоящее время российские учёные проводят серьёзные исследования по медицинскому использованию марихуаны. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

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Он уточнил, что специалисты пытаются найти такие варианты каннабиноидов, которые не вызывали бы психозов или других побочных эффектов. Так, отмечает психиатр-нарколог, психозы после курения табака единичны, а вот при курении марихуаны они встречаются в 1−3% случаев.

«Исследования в самом начале, не знаем, чем закончатся, — приводит РИА Новости слова специалиста. — Поэтому говорить, что мы будем использовать коноплю в медицинских целях, не приходится».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что легализация наркотических средств, в частности каннабиса, во многих странах мира — это прямой путь в «наркотический ад». Он добавил, что в ряде стран мира власти пошли на легализацию марихуаны для её использования в якобы медицинских и рекреационных целях. Подобные шаги, по словам министра, вызывают тревогу.