Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана экстрадировали бывшего депутата парламента Киргизии Дамирбека Асылбека уулу, осужденного за контрабанду, сообщает 19 ноября издание Tengrinews.kz. со ссылкой на государственную службу исполнения наказания Киргизии.

Экс-депутат был передан сотрудникам Генеральной прокуратуры Киргизии на контрольно-пропускном пункте «Ак-жол автодорожный». Вместе с Асылбеком в Киргизию экстрадированы еще два гражданина республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2019 года бывший депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дамирбек Асылбек уулу был приговорен к десяти годам лишения свободы. Он был признан виновным в создании и руководстве транснациональной преступной организации и в экономической контрабанде.

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