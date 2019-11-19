Москва, , 11:13 — REGNUM Всероссийскую физико-техническую контрольную «Выходи решать!» написали более 78 тысяч человек по всему миру. Свои знания по математике, физике и информатике можно было проверить очно на базе 290 площадок в России и 30 за рубежом. Контрольную писали представители 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии, ОАЭ, Южной Кореи, Пакистана, Сомали, Казахстана, Польши, Армении. Об этом сообщило ИА REGNUM пресс-служба Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ).

Задачи были составлены на русском, английском и китайском языках.

Участникам контрольной предложили решить по 5 задач уровня 8−9 класса школы по математике, физике и информатике. На каждый предмет отводилось по 50 минут. На центральной площадке контрольной в московском офисе Яндекса задачи решали совместно десятки школьников, студентов и взрослых.

По словам организатора акции, проректора по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основателя Олимпиадных школ МФТИ Алексея Малеева, контрольная «Выходи решать!» способствует популяризации технических знаний.: «Третий год мы наблюдаем высокий уровень участников контрольной и большой интерес к ней со стороны школьников. Радует, что количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 40%, ведь наша цель — показать, что математика, физика, информатика — это интересно, первый шаг сделать очень просто. И не нужно этого бояться».

Контрольная оценивалась автоматически на платформе Яндекс.Контест. Результаты и сертификаты каждый участник смог найти в личном кабинете. За успешные результаты школьники получат возможность поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ по процедуре, а также будут поощрены и другими бонусами.

Контрольную организовали в третий раз Московский физико-технический институт, Заочная физико-техническая школа при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Фонда президентских грантов, Фонда целевого капитала МФТИ и компании «Яндекс».

Напомним, в 2018 году контрольную написали очно и заочно 57 000 участников из более чем 40 государств.