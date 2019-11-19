Сеул, , 10:59 — REGNUM В Южной Корее намерены обсудить вопрос о закрытии атомной электростанции (АЭС) «Вольсон-1», расположенной в провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Комитета по ядерной безопасности (NSSC).

По их словам, данный вопрос будет поднят на очередном заседании комитета, который состоится 22 ноября.

Известно, что атомную электростанцию «Вольсон-1» ввели в эксплуатацию 22 апреля 1983 года. Однако, не смотря на продление срока эксплуатации до 2022 года, в июне прошлого года представители комитета решили досрочно закрыть электростанцию в связи с экономической нецелесообразностью её дальнейшего использования.